Варшава, , 15:04 — REGNUM Во вторник, 8 февраля, в Сейме (нижняя палата парламента) Польши почтили память расстрелянного 71 год назад командира «Армии Крайовой» Зигмунта Шендзеляжа по прозвищу «Лупашка», причастного к убийствам мирных жителей в Белоруссии и Литве. Об этом сообщает «Польское радио».

В Польском Сейме Kancelaria Sejmu

«71 год назад в тюрьме на Мокотове выстрелом в затылок был убит майор Зигмунт Шендзеляж, командир V Виленской бригады Армии Крайовой. Вместе с ним коммунисты убили трех других офицеров, товарищей по оружию: подполковника Антона Олехновича по прозвищу «Погорецкий», подпоручика Луциана Минкевича по прозвищу «Виктор» и капитана Генриха Борового-Боровского по прозвищу «Шмель». Отметим их память минутой молчания», — заявила в начале заседания Сейма спикер Елизавета Витек.

После этих слов часть депутатов начала скандировать «Честь и слава героям», а другая часть покинула зал заседаний.

«Часть Сейма отметила минутой молчания годовщину убийства одного из справедливо проклятых бандитов, ответственного за убийство в Дубинках 68 мирных жителей, из которых 75 процентов составляли женщины и дети. Позор, что у многих депутатов есть такие кумиры», — написала в Twitter депутат от польских левых Жанна Сенышина.

В то же время, заместитель министра юстиции Марчин Вархол выразил возмущение тем, кто покинул зал. «Позорное отношение левых и части Гражданской коалиции! Они вышли из зала Сейма или пренебрежительно сидели во время чествования убитого коммунистами в 1951 году в тюрьме на улице Раковецкой в Варшаве Зигмунта Шендзеляжа. Честь и слава герою», — написал он в Twitter.

Майор Зигмунт Шендзеляж по прозвищу «Лупашка» причастен к многочисленным убийствам мирных граждан Литвы в период немецкой оккупации. В апреле 1944 года он был арестован литовской полицией и выдан немцам, которые его отпустили. Лупашка продолжал убийства литовцев до конца войны, после чего начал террор против советских властей и мирных граждан Белоруссии. В 1947 году прекратил сопротивление и пытался перейти к мирной жизни. В 1948 году был арестован, и казнён 8 февраля 1951 года по приговору польского суда.