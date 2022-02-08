Малгобекский район, , 15:04 — REGNUM В Ингушетии ушел в отставку глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев. Он подал прошение об отставке, которое удовлетворили депутаты районного Совета депутатов, сообщили 8 февраля в пресс-службе администрации Малгобекского района.

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«По итогам заседания Малгобекский районный Совет депутатов решил прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» Хамзата Долтмурзиева в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в сообщении.

На время выборов нового руководителя муниципалитета обязанности главы муниципального образования будет исполнять Камбулат Кузьгов. На сайте администрации Малгобекского района 8 февраля размещены условия конкурса по выборам нового руководителя муниципалитета.