Москва, , 15:03 — REGNUM Оптимизм публикации Financial Times о переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона выглядит несколько преувеличенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Пресс-служба Кремля

«Судя по тому, что публикуется в открытых источников, Россия никак по итогам переговоров свою позицию не собирается изменять.

Вопрос о перемещениях российских войск по российской территории в принципе может обсуждаться, но лишь на основе взаимности по всем остальным вопросам, вызывающим озабоченность Москвы.

Возможность возвращения российских войск из Белоруссии по завершению учений и без того предполагалась, поскольку если бы передислокация носила долгосрочный характер, для подразделений потребовалось бы готовить долговременные места размещения, обсуждать с Минском вопрос о базах и т. д,

То есть, после учений войска и без того были бы возвращены. Но могут и задержаться во временных лагерях, если потребует обстановка.

В общем, встреча ничего реально не изменила в официальных позициях сторон и требовалась в основном для повышения статуса Макрона в европейской политике.

Пока в Германии пытаются выработать новую позицию, он успешно собирает лавры главного переговорщика с Россией от Европы.

Впрочем, российская сторона подчеркнула, что все договоренности возможны только с участием США, подразумевая этим, что вопрос об украинской агрессии будет в итоге решаться в Вашингтоне.

Тем не менее, в отсутствие других новостей финансовые рынки сочли исход переговоров в Москве позитивным сигналом — рубль продолжает укрепляться, российские фондовые индексы растут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Financial Times писала, что Москва сделала шаг в направлении деэскалации ситуации вокруг Украины, таковы итоги переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

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