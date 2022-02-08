Москва, 8 февраля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Фёдоров) оказался в числе хедлайнеров фестиваля «Боль». Соответствующая информация появилась на странице мероприятия в Instagram 8 февраля.

Георгий Балаков ИА REGNUM Рэпер Оксимирон

https://www.instagram.com/p/CZtiFiVrZoR/

Известно, что событие пройдёт с 16 по 19 июня 2022 года в Москве. Вместе с Оксимироном на фестивале выступят Nick Cave (Николас Эдвард Кейв), Mac DeMarco (Вернор Уинфилд Макбрайер Смит IV) и другие исполнители.

Напомним, что 1 декабря 2021 года состоялась премьера нового альбома Оксимирона под названием «Красота и Уродство». Пластинка стала третьим студийным проектом рэпера.