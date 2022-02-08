Красный Сулин, Ростовская область, 8 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Ростовской области задолженность по заработной плате перед сотрудниками компании, занимающейся пассажирскими перевозками, обернулась уголовным делом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Пустой кошелек

В рамках прокурорской проверки установлено, что в Красном Сулине руководитель организации задолжал 16 работникам более 590 тыс. рублей. При этом возможность перечислить сотрудникам выплаты имелась. Люди не получали зарплату как минимум в течение двух месяцев.

Прокуратура взяла уголовное дело о невыплате заработной платы на контроль.