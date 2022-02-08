Лондон, , 15:16 — REGNUM Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может указывать на заражение штаммом коронавируса «Омикрон», пишет британский таблоид Daily Express 8 февраля.

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Издание ссылается на данные Национальной службы здравоохранения и отмечает, что больные, зная о неочевидных симптомах коронавирусной инфекции, могут распознать болезнь на начальной стадии и приступить к лечению. Так, у заразившихся зачастую возникает распространённая по телу боль, она может приходить и уходить.

Боль может быть в плечах, шее, спине, коленях и других частях тела. Некоторые пациенты жалуются на странные ощущения, например, онемение или покалывание, слабость в руках или ногах.

Боль может ощущаться в самом начале заражения и проходить в среднем через два-три дня. Таковы данные крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов COVID-19 — ZOE COVID Symptom Study.

У детей боль может сохраняться до четырёх суток, а у людей старше 65 лет — до восьми дней. Мышечная боль может быть весьма изнурительной, особенно в сочетании с усталостью, отмечают специалисты.

«Некоторым людям эта мышечная боль мешает выполнять повседневные задачи», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский министр здравоохранения Карл Лаутербахзаявил, что коронавирус неизбежно будет мутировать дальше.

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