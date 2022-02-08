Смоленск, , 15:01 — REGNUM Бывший заместитель начальника департамента здравоохранения Смоленской области предстанет перед судом по обвинению в халатности, а также в даче взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 8 февраля.

Лекарства Александр Погожев, ИА REGNUM

По версии следствия, мужчина, который в департаменте здравоохранения отвечал за работу контрактной службы, не осуществил закупки лекарственных препаратов, необходимых в 2021 году для льготного обеспечения жителей Смоленской области. В результате права граждан на бесплатное получение необходимых им препаратов были нарушены. Также экс-чиновник обвиняется в том, что передал 500 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Смоленской области — для решения вопроса о смягчении уголовной ответственности его товарища, который обвинялся в должностных преступлениях.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.