Сеул, , 14:58 — REGNUM Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги вновь выступил против призыва политических партий увеличить размер дополнительного бюджета, направленного на поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, мировые рейтинговые агентства обеспокоены быстрыми темпами роста государственного долга страны, а увеличение дополнительного бюджета может негативно повлиять на суверенный рейтинг страны в среднесрочной перспективе.

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Отметим, что в предверии президентских выборов политические партии призывают к увеличению размера дополнительного бюджета до 35−50 трлн вон ($29,2 млрд~$41,6 млрд).

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По оценкам правительства, в случае принятия предлагаемого дополнительного бюджета государственный долг страны достигнет 1,07 квдрлн вон (~$893 млн), а отношение долга к ВВП достигнет максимальной отметки в 50,1%.

В связи с этим Хон Нам Ги выразил несогласие с требованием партий, заявив о том, что резкое увеличение размера бюджета может нанести дополнительный ущерб финансовому состоянию.