Сеул, 8 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги вновь выступил против призыва политических партий увеличить размер дополнительного бюджета, направленного на поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает Yonhap News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, мировые рейтинговые агентства обеспокоены быстрыми темпами роста государственного долга страны, а увеличение дополнительного бюджета может негативно повлиять на суверенный рейтинг страны в среднесрочной перспективе.

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Отметим, что в предверии президентских выборов политические партии призывают к увеличению размера дополнительного бюджета до 35−50 трлн вон ($29,2 млрд~$41,6 млрд).

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По оценкам правительства, в случае принятия предлагаемого дополнительного бюджета государственный долг страны достигнет 1,07 квдрлн вон (~$893 млн), а отношение долга к ВВП достигнет максимальной отметки в 50,1%.

В связи с этим Хон Нам Ги выразил несогласие с требованием партий, заявив о том, что резкое увеличение размера бюджета может нанести дополнительный ущерб финансовому состоянию.