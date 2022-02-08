Минск, , 14:56 — REGNUM Белоруссия нарастит меры стратегического сдерживания, если НАТО усилит военную активность у белорусских границ. Об этом госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил 8 февраля на заседании Совбеза.

Минск. Белоруссия (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Он подчеркнул, что Белоруссия готова дать достойный отпор, если ситуация обострится. Руководители силового блока доложили об этом президенту Александру Лукашенко.

«При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в Вооружённых силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания», — приводит слова Вольфовича БелТА.

Он напомнил, что в настоящее время проходит внеплановая проверка боеспособности сил реагирования России и Белоруссии. В Минске учли события, происходившие в стране в августе 2020 года, а также сделали выводы после январских беспорядков в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко ранее заявил, что новые опасности для страны будут возникать постоянно. Прямым подтверждением служат недавние события в Казахстане.

Читайте также: Лукашенко назвал протесты в Казахстане сигналом тревоги для Белоруссии