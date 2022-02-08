Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Казахстана
Москва, 8 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили по 8 февраля телефону предстоящие двусторонние мероприятия на высшем и высоком уровнях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
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Флаги Казахстана и России
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов российско-казахстанских отношений, включая предстоящие мероприятия на высшем и высоком уровнях и подготовку двусторонних межправительственных документов», — говоритс в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что приглашение главы России Владимира Путина президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить Россию остаётся в силе.
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