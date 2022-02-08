Ростов-на-Дону, 8 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан водитель, протаранивший в пьяном виде 15 автомобилей на территории жилого комплекса «Екатерининский». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 8 февраля.

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«Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови 1,1 промилле. Личность водителя установлена, правонарушитель — 29-летний житель Орловского района, который был лишен права управления транспортным средством. <…> Мотивы неадекватного поведения мужчины устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленника планируется привлечь к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).