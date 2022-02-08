Пенза, , 14:55 — REGNUM В Пензенской области с 31 января по 6 февраля зарегистрировали 8859 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 66,8%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Я самый больной в мире человек Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР

Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области превышает эпидпорог на 7,3%. Среди детей пороговый уровень выше на 68,2%.

Лабораторно подтверждено семь случаев гриппа. Шестеро детей заболели в городе Кузнецке, один взрослый — в Сосновоборском районе.

С начала эпидсезона (с 37 недели 2021 года) в Пензенской области зарегистрировали 74 случая гриппа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет развернуто 37 прививочных пунктов, восемь из них находятся в Пензе, два — в Кузнецке.

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