Волгоград, , 14:55 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки госпитализированы 333 пациента с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 377 человек, скончались от осложнений 12 жителей.

В больнице Mos.ru

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 152 388 случаев заболевания COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 127 377 жителей, скончались 6 075 человек.

В региональном оперштабе уточнили, что в стационарах и амбулаторных условиях медицинскую помощь получают 18 936 пациентов.