Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM Решается вопрос об организации онлайн-трансляции заседания по делу о признании геноцида мирного населения Ростовской области со стороны нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«С ходатайством разрешить проведение прямой трансляции судебного заседания в Ростовский областной суд обратились донские средства массовой информации», — уточняется в сообщении.

В случае удовлетворения ходатайства трансляция будет доступна на сайте правительства Ростовской области, местного телеканала «Дон 24», Youtube-канале.

ИА REGNUM напоминает, что начало судебного заседания запланировано на 10:00 мск 10 февраля.

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