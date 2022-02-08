Сыктывкар, , 14:52 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 1645 носителей коронавируса, 192 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Госпитализация Иван Шилов

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Наибольший прирост за сутки выявлен в Сыктывкаре — 674 и Ухте — 481. По данным штаба, официально подтверждено 2 798 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, двое из них скончались накануне, 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми коечный фонд для ковид-пациентов расширили до предела.