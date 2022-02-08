Киев, , 14:51 — REGNUM Министры иностранных дел Чехии, Австрии и Словакии прибыли в Киев для того, чтобы поддержать «европейский выбор» Украины. Об этом 8 февраля заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД Австрии, Словакии и Украины.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы, министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину в её европейском выборе, засвидетельствовать поддержку её территориальной целостности», — сказал он.

Кроме этого, глава чешского МИД отметил, что Прага также поддерживает Киев на пути Украины в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил, что желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) якобы не угрожает России.