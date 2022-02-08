Грозный, 8 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Чечню с Вологодской областью свяжет прямое авиасообщение. Из Грозного в Череповец запустят пробный авиарейс. Первый самолет по данному маршруту вылетит 26 марта, сообщил министр по туризму Муслим Байтазиев. По его словам, выполнять полеты будет по данному маршруту авиакомпания «Северсталь».

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"У меня состоялась встреча с моими друзьями из Вологодской области. Депутат законодательного собрания Вологодской области — Владимир Селяков сообщил мне радостную весть о решении генерального директора «Северсталь Авиа» о запуске пробного рейса по маршруту Череповец — Грозный 26 марта», — написал министр на своей странице в Instagram.

На официальной странице Severstal Avia в соцсети Instagram подтверждаются намерения компании запустить пробный авиарейс по маршруту Череповец — Грозный 26 марта. Вылет из Череповца запланирован на 07:00, обратный вылет — на 27 марта на 19:30. Время в пути составит 2 часа 50 минут, стоимость билета — от 6000 рублей.