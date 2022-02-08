В Черногории двумя дозами вакцины привили 60,9% взрослого населения
Подгорица, 8 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Черногории 62,9 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,9 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.
(сс) Governo do Estado de São Paulo
Вакцинация
Первую дозу вакцины получили 287 476 человек или 46,4 процента, а вторую — 278 519 человек или 44,9 процента от всего населения.
За последние сутки в Черногории 11 граждан получили первую дозу вакцины, а 17 прошли ревакцинацию.
Третью дозу получили 91 040 человек, а за последние сутки — 59.
Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.