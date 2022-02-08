Архангельск, 8 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ранним утром 8 февраля в Архангельске был замечен волк. По словам очевидцев, животное прогуливалось по набережной Северной Двины в районе Северного морского музея, сообщает Служба 112.

Daniel Mott Волк

О встрече с диким зверем спасателям, в частности, сообщила женщина, выгуливавшая утром собаку.

«Это было примерно напротив клуба «Пеликан». Мы шли в сторону Морского музея, как вдруг Зету привлекла собака, и она побежала прогнать её — включился охранный инстинкт. Но, не добежав метров десяти, остановилась. Это был по всем повадкам и описанию именно волк. Мы стали нарочно громко говорить, ускорили шаг, но волк следовал за нами. Шёл примерно в десяти метрах, нам было, если честно, очень страшно», — цитирует Служба 112 горожанку Аллу Георгиевну.

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