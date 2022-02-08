Галич, Костромская область, 8 февраля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Работу Галичского автокранового завода могут остановить из-за технических нарушений. Об этом сообщает Ростехнадзор.

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В ходе проверки производства специалисты федеральной службы выявили ряд серьёзных недочётов. В частности, предприятие заключило договор на обслуживание с аварийно-спасательной службой, не имеющей право на газоспасательные работы.

Кроме этого, сосуд, необходимый для перекачки углекислоты в цеха, имеет трещины, неисправную арматуру и предохранительные устройства. Контакт химического соединения с кожей и дыхательными путями может привести к отравлению, поражению слизистой оболочки и обморожениям.

Во избежание аварий Ростехнадзор составил протокол о временном приостановлении работы производства. Он направлен в Галичский районный суд, однако дата рассмотрения дела ещё не назначена. Согласно части 1 статьи 9.1 Кодекса об административных правонарушениях завод могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или приостановить его работу на срок до 90 суток.