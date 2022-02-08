Москва, 8 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Новая оценка Минэкономразвития инфляции в России будет еще рассматриваться правительством. Министерство приблизило прогноз к текущим трендам, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

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«На фоне ускорения текущей инфляции до 8,82% в годовом выражении, уже практически нереалистично выглядит ее замедление до 4% к концу 2022 года.

Скорее всего, инфляция к концу этого года замедлится до 5,2−5,7%. Однако многое будет зависеть от скорости снижения глобальной инфляции, разрешения кризиса в производственно-транспортных цепочках, урожая текущего года, динамики курса рубля.

Более высокий официальный прогноз инфляции может привести к корректировке в сторону повышения бюджетных доходов и расходов на социальные выплаты, а также на индексацию расходов в рамках госзаказов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России изменило прогноз по темпам инфляции в 2022 году, повысив его с 4% до 5,9%.

Показатель пересмотрен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина об уточнении основных параметров прогноза социально-экономического развития страны.

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