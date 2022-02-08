Душанбе, 8 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Вопрос о проведении главного хаджа для жителей Таджикистана остается неопределённым, и зависит от принимающей страны и эпидемиологической ситуации в Саудовской Аравии. Об этом 8 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Комитет по делам религии Таджикистана.

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«Пока мы не получили приглашения от Саудовской Аравии и пока неизвестно, при каких обстоятельствах состоится в этом году хадж», — цитирует издание слова главы комитета Сулаймона Давлатзода.

Чиновник указал, что «если принимающая сторона примет соответствующее решение, то мы, со своей стороны, готовы отправлять людей в хадж».

До 2020 года ежегодно из Таджикистана в хадж отправлялись более 6 тысяч человек, а в хадж умра (малое паломничество) — более 3 тысяч паломников.