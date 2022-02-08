Москва, , 15:16 — REGNUM Трейлер будущего сезона российского музыкального шоу «Голос. Дети» подвергся осуждению на просторах Сети. Соответствующую информацию приводит портал Blitz+ 8 февраля.

Голос. Дети Okras

По мнению зрителей, появление рэпера Егора Крида (Егор Булаткин) в качестве наставника в новом сезоне является огромной ошибкой. Поклонники шоу уже сейчас требуют остановить съёмки дальнейших эпизодов программы, а также вернуть в «Голос. Дети» многолетнего наставника Диму Билана.

Напомним, что премьера первого выпуска «Голоса» состоялась 28 февраля 2014 года. В 2022 году стартует седьмой сезон популярного шоу.

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