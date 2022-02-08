Алма-Ата, Казахстан, 8 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Алма-Аты задержали шестерых мужчин, которые могут быть причастны к организации массовых беспорядков. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба городского департамента МВД Казахстана.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

По данным следствия, задержанные в ночь на 5 января заготовили пруты арматуры длиной по 70 см. Днём они раздавали их участникам протестных акций. Видео, как с грузового автомобиля раскидывают арматуру для погромщиков, заснял на телефон один из жителей Алма-Аты.

«Это происходило на проспекте Толе би в восточном направлении. Участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждений силам правопорядка», — рассказал замначальника департамента полиции Берик Абильбеков.

Сообщается, что задержанным от 20 до 24 лет. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков. Из них в Алма-Ате погибли 149 человек, в том числе 11 правоохранителей.