Санкт-Петербург, 8 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ушел из жизни организатор кинопроизводства и драматург Феликс Эскин, ему было 90 лет. Об этом 8 февраля сообщается на сайте петербургской киностудии.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Восьмого февраля скончался ветеран «Ленфильма», продюсер, драматург, организатор кинопроизводства, директор многих картин Алексея Германа, педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Феликс Михайлович Эскин», — говорится в сообщении.

Напомним, Эскин родился 15 июля 1931 года. Начинал работу на «Ленфильме» в 1957 году в качестве водопроводчика и кочегара.

С 1962 года Скин впервые попробовал себя в должности администратора картины. Работал со многими известными советскими режиссерами, среди которых Виталий Мельников, Игорь Масленников, Иосиф Хейфиц и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге ушел из жизни заслуженный артист России, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофоновВладимир Дерябкин, ему было 72 года.

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