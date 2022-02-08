Джакарта, , 14:37 — REGNUM Сотни молодых людей в округе Пуджут, провинции Центральный Ломбок, провели демонстрацию, заблокировав дорогу, сообщает CNN Indonesia.

Протест

Молодежь выступила против ассоциации, которая решила не привлекать местных жителей к работе мероприятия Mandalika MotoGP. Приняв участие в организации чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP), жители могут заработать за две недели 400 000 индонезийских рупий ($27).

Напомним, MotoGP пройдет в Индонезии 20 марта 2022 года.