Магас, , 14:36 — REGNUM Жительница Ингушетии стала фигурантом уголовного дела за участие в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Выехавшая шесть лет назад в Сирию женщина вступила в террористическую организацию и стала готовить пищу боевикам, оказывать им медпомощь, ухаживать за ранеными. Этот факт стал известен сотрудникам УФСБ, было возбуждено уголовное дело, сообщили 8 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В мае 2016 года 41-летняя гражданка РФ прибыла в город Ракка САР, где добровольно вступила в состав структурного подразделения международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В составе указанной международной террористической организации подозреваемая выполняет функции по приготовлению пищи, ведению подсобного хозяйства, оказанию медицинской помощи и уходу за ранеными боевиками, принимающими участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики», — говорится в сообщении СК по региону.

Жительнице Ингушетии в ближайшее время заочно предъявят обвинение в участии в деятельности террористической организации и в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Её готовятся объявить в международный розыск.