Москва, 8 февраля 2022, 14:34 — REGNUM Netflix анонсировал свой четвёртый российский проект. Им станет криминальный триллер под названием «ЗАТО», сообщают корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе компании.
События нового сериала развиваются в постсоветский период вокруг журналистки Кристины и милиционера Дашкина, расследующих дело о ребенке, который пропал в закрытом городе Лобачевск-4.
Режиссёром проекта выступила Дарья Жук, а сценаристом — Михаил Шприц. Дата премьеры пока не сообщается.
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