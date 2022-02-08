Москва, , 14:34 — REGNUM Netflix анонсировал свой четвёртый российский проект. Им станет криминальный триллер под названием «ЗАТО», сообщают корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе компании.

Первый кадр из сериала «ЗАТО» Пресс-служба Netflix

События нового сериала развиваются в постсоветский период вокруг журналистки Кристины и милиционера Дашкина, расследующих дело о ребенке, который пропал в закрытом городе Лобачевск-4.

Режиссёром проекта выступила Дарья Жук, а сценаристом — Михаил Шприц. Дата премьеры пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Дэвид Теннант вернётся к роли Доктора Кто?