Москва, 8 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Netflix анонсировал свой четвёртый российский проект. Им станет криминальный триллер под названием «ЗАТО», сообщают корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе компании.

Пресс-служба Netflix Первый кадр из сериала «ЗАТО»

События нового сериала развиваются в постсоветский период вокруг журналистки Кристины и милиционера Дашкина, расследующих дело о ребенке, который пропал в закрытом городе Лобачевск-4.

Режиссёром проекта выступила Дарья Жук, а сценаристом — Михаил Шприц. Дата премьеры пока не сообщается.