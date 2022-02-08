Уфа, , 14:35 — REGNUM Электробус КамАЗ впервые вышел на маршрут в Уфе. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ».

Электробус КамАЗ-6282 Rostec.ru

Сообщается, что предприятие передало в Уфу электробус КамАЗ-6282 для проведения тестовых испытаний на маршрутах города. В конце января это автотранспортное средство поступило в автопарк троллейбусного депо № 1 столицы Башкирии.

«Инновационный транспорт курсирует в тестовом режиме по маршруту троллейбуса № 2 «Бульвар Славы — Телецентр». Длина кругового маршрута составляет 27 км. Планируется, что за смену электробус будет совершать шесть — семь рейсов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Уфу были командированы специалисты для помощи сотрудникам эксплуатирующего предприятия для организации качественного и своевременного обслуживания электробуса.

Электробус будет перевозить пассажиров в Уфе на протяжении двух месяцев. После этого, специалисты «КамАЗа» и управления инфраструктурой транспорта Уфы дадут оценку эксплуатации электробуса.