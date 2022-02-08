Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина автобус с пассажирами попал в тройное ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 8 февраля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Примерно в 10:25 мск водитель автобуса «НефАЗ 5299», курсирующего по маршруту, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ 21 099, в результате чего легковой автомобиль столкнулся с Mazda.

В момент аварии в автобусе находились 15 человек, пострадала пожилая женщина.

Полицейские разбираются в случившемся.