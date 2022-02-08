8 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 16:52 — REGNUM Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина провел в Итальянском дворике конференцию, посвященную началу музыкального сезона — 2022. Программа концертов объединяет «живую и забытую классику» — это хорошо известные и малоизученные произведения, имена и жанры.

ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выбранная тема нового сезона позволила соединить в программах имена выдающихся композиторов и их талантливых современников, оказавшихся в тени гениев, в частности, Скрябина и Чюрлёниса, Шостаковича и Вайнберга; вспомнить о сочинениях знаменитых музыкантов, выпавших из репертуара исполнителей, а также отдать должное малоизученным жанрам русской музыки и забытым композиторским династиям: Николаю и Александру Черепниным, многочисленным сыновьям Иоганна Себастьяна Баха.

Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пианистка Мона Хаба Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Музыкант и композитор Руст Позюмский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пианист Владимир Иванов-Ракиевский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Преподаватель кафедры клавишных инструментов МГК им. П. И. Чайковского Елизавета Миллер, магистр музыки Йельского университета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Один из концертов посвящен малоизвестному ныне современнику Глинки и Пушкина, а в свое время любимцу музыкальной Москвы Иосифу Гениште, другие программы открывают неизвестные страницы русского музыкального XVIII века, представляя некогда знаменитых «немцев в России», а также канты петровской эпохи. К «забытой классике» можно отнести произведения женщин-композиторов: Полины Виардо, Фанни Мендельсон, Клары Шуман, Альмы Малер.

Пианист Михаил Дубов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пианист Михаил Дубов, член московского Союза композиторов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Зрители слушают музыку в Итальянском дворике ГМИИ имени Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В концертах прозвучат редко исполняемые опусы Клода Дебюсси и Деода де Северака, Эйтора Вилла-Лобоса и Исаака Альбениса, Камиля Сен-Санса и Ральфа Воана-Уильямса. Отдельного упоминания в программах заслуживают как произведения мэтров XX века — Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Арнольда Шёнберга, Альбана Берга и Дмитрия Шостаковича, так и сочинения наших современников, определивших пульс музыкальной жизни конца XX и начала XXI века — Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Леонида Десятникова, Анри Дютийе, Тристана Мюрайя, Беата Фуррера, Тьери Эскеша, Даниэля Шнидера, Томаса Адеса и Джона Адамса. Украшением концертных программ станет диалог с «вечно живой классикой» прошлого в лице Баха, Рамо, Моцарта, Шопена, Листа, Чайковского, Римского-Корсакова, Равеля и Метнера.

Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музыкальная конференция в Итальянском дворике ГМИИ имени А.С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В марте откроется реэкспозиция, приуроченная ко дню рождения Святослава Рихтера — на ней будут представлены предметы из собрания маэстро, фондов ГМИИ и Мемориальной квартиры пианиста. В конце октября состоится главная выставка сезона — «Святослав Рихтер. Театральный роман», рассказывающая о дружбе музыканта с известными актерами, режиссерами, сценографами, о знаковых постановках драматических и музыкальных театров, отмеченных Рихтером. На выставке будут представлены работы художников XX века, пастели и рисунки Рихтера, редкие материалы из архива пианиста и других музеев, уникальная кинохроника.

Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Итальянский дворик ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также отдел музыкальной культуры ГМИИ им. А. С. Пушкина готовит XLII Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» к выставке «Век Арчимбольдо» и фестиваль молодых звезд российской исполнительской школы «Стайеры», который пройдет в музее уже в третий раз в январе 2023 года.