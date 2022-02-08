Саратов, 8 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 8 февраля всего проведено 3 383 890 исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 3 134 528 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Среди циркулирующих на территории Саратовской области штаммов вируса SARS-CoV-2 всего зарегистрировано 134 случая заражения штаммом «Омикрон» у лиц, не выезжавших за пределы региона. Из них 60 человек — работающее население, 39 — пенсионеры, 28 — дети до 18 лет, семь — студенты ВУЗов. Все изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Контактные лица протестированы и взяты под контроль медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, за время пандемии в Саратовской области подтверждено 155 959 случаев заражения коронавирусом, вылечились 131 246 человек, скончались 5415 пациентов.

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