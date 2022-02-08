Москва, , 14:30 — REGNUM Осторожно позитивная оценка Минэкономразвития России, относительно перспектив достижения центробанковского таргета по инфляции, вполне объяснима, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Рост цен Forex-seal.ru

«Государственные ведомства просто обязаны генерировать оптимизм, с тем, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий, как населения, так и бизнеса.

В этом смысле, экономический блок правительства РФ, вполне осознавая всю сложность положения, связанную с ростом цен во всех сегментах хозяйственной системы, стремиться, хотя бы на формально-оценочном уровне приблизить официальный прогноз к действительности.

Хотя, даже озвученная Минэком цифра уровня инфляции 5,9% концу текущего года, вряд ли достижима, учитывая, что причины данного процесса заложены в самих принципах рыночного ценообразования, в то время, как предпринимаемые до сих пор меры противодействия росту цен носили поверхностный характер, воздействуя уже на конечный результат работы всего хозяйственного механизма.

Так, Банк России с маниакальным упорством пытается «задавить» рост цен, ужесточением денежно-кредитной политики, пребывая в абсолютной уверенности, что производство не успевает за чрезмерно раздутым платежеспособным спросом.

Помимо негативного социального результата, столь радикальный подхода нашего регулятора, ограничивает доступ бизнеса к дешевым денежным ресурсам, что неизбежно ведет к сворачиванию инвестиционных программ, а, следовательно, и ограничивает предложение товаров со стороны производства.

Учитывая же, что истинная причина постоянного роста цен связана не с иллюзорным ростом потребительского спроса, а с «инфляцией издержек», становится понятным, что действия ЦБ в среднесрочной перспективе лишь увеличат диспропорцию между спросом и предложением.

Рост цен на факторы производства, приводит к нарастанию затрат по всей цепи формирования стоимости товаров: от производства до конечного потребителя. Основой инфляции издержек являются высокие цены на энергоносители.

Это то, что обеспечивает сверхдоходы нефтяных корпораций и наполняет федеральный бюджет, раз за разом воспроизводит механизм нарастания затрат во всех секторах экономики.

Государство, в лице свои профильных ведомств, предпочитает не нарушать целостности рыночной конструкции российской хозяйственной системы, ограничиваясь точечными корректировками («замораживание» цен на отдельные группы товаров, квоты и пошлины).

В результате, реальный процесс калькуляции затрат раз за разом приводит к новому витку роста цен. Учитывая же, что дорогие кредиты (как следствие политики Центробанка), ограничивают возможности финансового маневра для предпринимателей, сокращение производства превращается в реальную перспективу развития.

Пока сохраняются высокие цены на энергоносители, будет воспроизводиться и база для роста производственных издержек. В сложившихся на данный момент условиях, инфляция, обусловлена реальными затратами, и не способна к автоматическому самоограничению.

Рыночный механизм ценообразования не справляется с данной задачей, что создает угрозу для экономического роста. Тем самым, можно говорить о том, что вполне созрели предпосылки для перехода к централизованному формированию цен на базовые факторы производства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России изменило прогноз по темпам инфляции в 2022 году, повысив его с 4% до 5,9%. Обновленные оценки предоставлены к рассмотрению в правительство.

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