Москва, 8 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Осторожно позитивная оценка Минэкономразвития России, относительно перспектив достижения центробанковского таргета по инфляции, вполне объяснима, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Forex-seal.ru Рост цен

«Государственные ведомства просто обязаны генерировать оптимизм, с тем, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий, как населения, так и бизнеса.

В этом смысле, экономический блок правительства РФ, вполне осознавая всю сложность положения, связанную с ростом цен во всех сегментах хозяйственной системы, стремиться, хотя бы на формально-оценочном уровне приблизить официальный прогноз к действительности.

Хотя, даже озвученная Минэком цифра уровня инфляции 5,9% концу текущего года, вряд ли достижима, учитывая, что причины данного процесса заложены в самих принципах рыночного ценообразования, в то время, как предпринимаемые до сих пор меры противодействия росту цен носили поверхностный характер, воздействуя уже на конечный результат работы всего хозяйственного механизма.

Так, Банк России с маниакальным упорством пытается «задавить» рост цен, ужесточением денежно-кредитной политики, пребывая в абсолютной уверенности, что производство не успевает за чрезмерно раздутым платежеспособным спросом.

Помимо негативного социального результата, столь радикальный подхода нашего регулятора, ограничивает доступ бизнеса к дешевым денежным ресурсам, что неизбежно ведет к сворачиванию инвестиционных программ, а, следовательно, и ограничивает предложение товаров со стороны производства.

Учитывая же, что истинная причина постоянного роста цен связана не с иллюзорным ростом потребительского спроса, а с «инфляцией издержек», становится понятным, что действия ЦБ в среднесрочной перспективе лишь увеличат диспропорцию между спросом и предложением.

Рост цен на факторы производства, приводит к нарастанию затрат по всей цепи формирования стоимости товаров: от производства до конечного потребителя. Основой инфляции издержек являются высокие цены на энергоносители.

Это то, что обеспечивает сверхдоходы нефтяных корпораций и наполняет федеральный бюджет, раз за разом воспроизводит механизм нарастания затрат во всех секторах экономики.

Государство, в лице свои профильных ведомств, предпочитает не нарушать целостности рыночной конструкции российской хозяйственной системы, ограничиваясь точечными корректировками («замораживание» цен на отдельные группы товаров, квоты и пошлины).

В результате, реальный процесс калькуляции затрат раз за разом приводит к новому витку роста цен. Учитывая же, что дорогие кредиты (как следствие политики Центробанка), ограничивают возможности финансового маневра для предпринимателей, сокращение производства превращается в реальную перспективу развития.

Пока сохраняются высокие цены на энергоносители, будет воспроизводиться и база для роста производственных издержек. В сложившихся на данный момент условиях, инфляция, обусловлена реальными затратами, и не способна к автоматическому самоограничению.

Рыночный механизм ценообразования не справляется с данной задачей, что создает угрозу для экономического роста. Тем самым, можно говорить о том, что вполне созрели предпосылки для перехода к централизованному формированию цен на базовые факторы производства», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России изменило прогноз по темпам инфляции в 2022 году, повысив его с 4% до 5,9%. Обновленные оценки предоставлены к рассмотрению в правительство.

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