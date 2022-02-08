Париж, , 14:29 — REGNUM Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которая состоялись 7 февраля в Москве, может быть самой важной «для будущего Украины, для безопасности Европы». Такую оценку прошедшим переговорам дала французская газета Figaro.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Kremlin.ru

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Издание отмечает, что французский лидер является первым главой западного государства, который встретился со своим российским коллегой с начала украинского кризиса. Поэтому эта встреча может иметь большое значение и для самого Макрона, особенно в преддверии выборов главы государства во Франции.

«Они виделись более пяти часов, находясь на расстоянии нескольких метров друг от друга, каждый в конце огромного овального белого стола. Но эта дистанция, навязанная российским президентом, не обязательно имела политическое значение», — отмечается в статье.

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Это связано с коронавирусными ограничениями, пишут авторы материала.

Германский журнал Spiegel назвал «успехом» уже одну продолжительность переговоров в Кремле, которые заняли более пяти часов. Корреспондент деловой газеты Handelsblatt отметил, что французский лидер рассматривает ситуацию вокруг Украины «как ещё одно свидетельство того, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон провёл в Москву 7 февраля. Встреча длилась пять часов. Завершающая её часть проходила за рабочим ужином. Главным вопросом переговоров стала российская инициатива по гарантиям безопасности.

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Как пояснил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, к таким продолжительным переговорам в Кремле были готовы. Это объясняется не только очень конструктивными и содержательными отношениями, которые установились между глава двух государств, но и экстраординарной ситуацией в мире.