Париж, 8 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону на переговорах в Киеве будет труднее, чем в Москве, потому что украинские партнёры не держат слово. Об этом российский посол во Франции Алексей Мешков заявил в эфире телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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По его словам, разговор в Москве легче, хотя может быть и жёстче. Когда договорённость с российской стороной достигнута, можно рассчитывать на своего партнёра. С Украиной иная ситуация.

«Наши украинские соседи, они хорошо научились у старших братьев в том плане, что можно всё обещать, с расчётом на то, чтобы потом ничего не выполнять», — так Мешков ответил на вопрос, насколько сложная переговорная миссия предстоит Макрону в Киеве.

Он привёл в пример Минский комплекс мер, который на протяжении шести лет не выполняют украинские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля запланированы переговоры Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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