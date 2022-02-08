Лос-Анджелес, США, , 14:28 — REGNUM Marvel выпустит десять эпизодов анимационного сериала «Люди Икс 97» в 2023 году. Об этом 8 февраля пишет «Канобу», ссылаясь на недавнее интервью авторов шоу.

X-Men: The Animated Series Скриншот YouTube

Сценаристы оригинального сериала X-Men: The Animated Series Эрик и Джулия Левальд станут продюсерами-консультантами нового проекта. К ним также присоединится режиссёр первоисточника Ларри Хьюстон.

Ожидается, что сериал станет прямым продолжением шоу из 1990-х и воссоздаст его фирменный анимационный стиль. Персонажей будут озвучивать те же актёры.

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