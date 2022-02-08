Владимир, 8 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Во Владимирской области за 2021 год количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 6,5%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 2,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Вечернее преступление

На 17,1% реже совершались убийства, на 7,4% — умышленные причинение тяжкого вреда здоровью, на 11,4% — кражи, на 20,1% — грабежи, на 47,5% — разбои. Дорожно-транспортных происшествий с уголовно-наказуемыми последствиями стало меньше на 11,2%.

Раскрываемость преступлений осталась на уровне 2020 года и составила 51,2%.