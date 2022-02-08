Златоуст, Челябинская область, , 14:26 — REGNUM В Златоусте Челябинской области плотник травмировался во время работ на пилораме. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Травма

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Инцидент произошёл 8 февраля в столярной мастерской на территории местного железнодорожного вокзала. 48-летнего пострадавшего доставили в больницу.

По факту ЧП проводится проверка. Свои проверочные мероприятия осуществляет и Златоустовская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа.