Белгород, , 14:25 — REGNUM Три врача Белгородского онкологического диспансера в ближайшее время отправятся на повышение квалификации за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе правительства региона.

Оборудование онкодиспансера Https://belregion.ru

В медучреждении полностью обновлён парк тяжёлого оборудования для диагностики злокачественных новообразований и лучевой терапии. Врачи используют два современных линейных ускорителя, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию ещё один аппарат. Кроме того, благодаря заключению соглашения с Калужской областью в 2021 году более 180 белгородцев были направлены на высокотехнологичное лечение в медицинский научный центр им. А.Ф. Цыба в Обнинск, а шесть специалистов Белгородского онкодиспансера прошли там обучение современным методам хирургии и диагностики. Ещё три белгородских врача в ближайшее время отправятся на стажировку за границу.

«Поступает очень большое количество запросов от жителей региона по улучшению лечения онкозаболеваний. К сожалению, онкозаболевания — это вторая причина смертности в Белгородской области после сердечно-сосудистых болезней. Главное в этом вопросе — это раннее выявление заболевших. А значит и раннее начало лечения», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

На учёте в Белгородском онкологическом центре состоят более 43 тысяч человек.