Белгородские онкологи пройдут стажировку за границей
Белгород, 8 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Три врача Белгородского онкологического диспансера в ближайшее время отправятся на повышение квалификации за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе правительства региона.
В медучреждении полностью обновлён парк тяжёлого оборудования для диагностики злокачественных новообразований и лучевой терапии. Врачи используют два современных линейных ускорителя, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию ещё один аппарат. Кроме того, благодаря заключению соглашения с Калужской областью в 2021 году более 180 белгородцев были направлены на высокотехнологичное лечение в медицинский научный центр им. А.Ф. Цыба в Обнинск, а шесть специалистов Белгородского онкодиспансера прошли там обучение современным методам хирургии и диагностики. Ещё три белгородских врача в ближайшее время отправятся на стажировку за границу.
На учёте в Белгородском онкологическом центре состоят более 43 тысяч человек.