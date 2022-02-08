Мурманск, , 14:23 — REGNUM В январе грузооборот товаров, переваленных Мурманским морским рыбным портом, составил 24,1 тысячи тонн, в числе которых 23,8 тысячи тонн составила рыба и морепродукты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе порта, объем грузооборота вырос более чем в два раза.

Рыболовный траулер

«Сейчас вылов происходит в восточной части Баренцева моря, что существенно уменьшает расстояние от рыбопромысловых районов до Мурманска. Им гораздо удобнее и выгоднее прибыть для разгрузки добытых даров моря к нам, чем в ту же Норвегию», — прокомментировал начальник перегрузочного комплекса порта Эдуард Малашенков.

Добавим, что вчера, 7 февраля, в Мурманский морской рыбный порт прибыл транспорт-рефрижератор «Тавр», дополнительно доставивший в столицу Заполярья 900 тонн рыбы. Грузооборот рыбной продукции на данный момент составляет 3,4 тысячи тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году квоты на ключевые для архангельских рыбаков биоресурсы будут сокращены.