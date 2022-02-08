Москва, 8 февраля 2022, 14:22 — REGNUM Власти России не будут посылать какие-либо сигналы президенту Белоруссии Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии, Абхазии и Крыма как региона РФ. Об этом 8 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Лукашенко хорошо знает о реальном положении дел со статусом Крыма, Абхазии и Южной Осетии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность признания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии не исключил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 7 февраля в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Читайте также: Лукашенко допустил признание Минском независимости Абхазии и Южной Осетии