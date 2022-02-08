Париж, , 14:21 — REGNUM Визит в Москву президента Франции Эммануэля Макрона является своевременным, и он может позитивно отразиться на развитии событий вокруг Украины. Об этом 8 февраля заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

Посол России во Франции Алексей Мешков Υπουργείο Εξωτερικών

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"Я считаю, что как раз этот визит (Макрона) был очень своевременный и может весьма позитивно сказаться на дальнейшем ходе событий», — сказал он.

Также Мешков добавил, что, по его мнению, в этом вопросе многое будет зависеть от переговоров французского лидера в Киеве.

При этом посол РФ уточнил, что и в Европе, и в мире еще имеются силы, незаинтересованные в том, чтобы шел реальный диалог по вопросам безопасности между Россией и странами Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины он «убедился» в отсутствии эскалации.