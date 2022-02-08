Астана, 8 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Правительству Казахстана нужно уделить особое внимание жителям Алма-Аты. Об этом 8 февраля заявил на расширенном заседании президент Кахаъстана Касым-Жомарт Токаев.

(сс) selyutinm Алма-Ата

«Алма-Ата для нас — особый город, поэтому нужно обратить серьёзнейшее внимание на улучшение социальных вопросов в целом. Нужно оживить настоящий алма-атинский дух. И, конечно же, вернуть хорошее настроение жителям этого города», — сказал Токаев.

Президент отметил, что в марте посетит бывшую столицу Казахстана. Во время визита он планирует обсудить конкретные проблемы города.

Напомним, во время январских массовых беспорядков в Казахстане хуже всего обстановка сложилась в Алма-Ате. В городе было больше погромов, чем в любом другом городе. Были захвачены и сожжены резиденция президента и здание администрации города.