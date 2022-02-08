Челябинск, 8 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Челябинский облсуд смягчил приговор бывшему директору аэропорта Челябинска Андрею. Осипову, ранее осуждённому за мошенничество. Об этом сообщили журналистам в инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В апелляции размер причинённого страховой компании ущерба был уменьшен. Соответственно, срок наказания снизился на месяц — до 2 лет 11 месяцев условно.

Как сообщало ИА REGNUM, Осипов был осуждён за мошенничество в сфере автострахования. Некоторое время он провёл в СИЗО.