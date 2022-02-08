Монреаль, Канада, , 14:18 — REGNUM Компания Ubisoft анонсировала новые «бесплатные выходные» для многопользовательской игры Riders Republic. Об этом 8 февраля сообщается на официальном сайте проекта.

Riders Republic Скриншот YouTube

Поиграть в Riders Republic бесплатно можно будет с 10 по 14 февраля 2022 года. Акция актуальна только для платформ PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Помимо этого, разработчики объявили о старте события Prada Beyond The Line, приуроченного к партнёрству с модным домом Prada.

Напомним, что Riders Republic — это соревновательная видеоигра, имитирующая различные экстремальные виды спорта. Так, в ней можно покататься на горном велосипеде, лыжах, сноуборде и полетать в вингсьюте.

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