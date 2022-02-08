Тунис, , 14:22 — REGNUM Ассоциация судей Туниса призвала всех судей страны прекратить работу на двое суток. Об этом сообщает Babnet со ссылкой на заявление ассоциации.

Флаг Туниса Pixabay.com

По данным журналистов, решение было принято в знак протеста, против действий президента страны Кайса Сайеда.

«Ассоциация призывает всех судей приостановить работу всех судов Республики 9 февраля и 10 февраля 2022 года в знак протеста против грубого нарушения независимости судебной власти президентом Республики и роспуска Высшего Совета судебной власти в качестве последней гарантии разделения властей и баланса между ними», — отметили в ассоциации.

Ранее президент Туниса издал указ об упразднении Верховного Судебного совета, здание которого было опечатано и взято под охрану сотрудниками полиции.